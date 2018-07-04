"Письма счастья" от налоговой: за что украинцы должны платить государству

Украинцы летом должны заплатить налоги на недвижимость, дополнительные доходы, прибыль от инвестиций и профессиональной деятельности.

Те, кто должны платить налог за квартиры и дома, уже получили “письма счастья” от Государственной фискальной службы. Налог взимается с владельцев квартир площадью не меньше 60 квадратных метров и домов площадью от 120 квадратных метров.

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Если в собственности и дом, и квартира – налог взимается при общей площади не меньше 180 квадратов.

При этом платить нужно за каждый “лишний” квадрат сверх этой нормы. В этом году за один квадратный метр придется заплатить не более 48 грн (до 1,5% от минимальной зарплаты по состоянию на начало прошлого года).

Также украинцы должны декларировать свои доходы и платить с них налоги. К примеру, с продажи квартиры или дома нужно заплатить налог в размере 5%. Заплатить 18% дохода в виде налога придется украинцам, которые сдают в аренду недвижимость, получают доход от инвестиций, независимой профессиональной деятельности.

Например, если сантехник, учитель или журналист в свободное от основной работы время подрабатывает, он по закону обязан внести дополнительный доход в ежегодную декларацию и заплатить с него налоги.

Украинцы, которые не задекларировали свои доходы и не заплатили налоги, могут попасть под уголовную ответственность, поясняет юрист Александр Плахотник. Штраф может составить 10-20% от суммы долга.

“Кроме того, если это неуплата налогов в крупных и особо крупных размерах, нарушителю грозит уголовная ответственность”, – поясняет юрист.