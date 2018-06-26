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Как рассчитать налоговую скидку на обучение в вузах - ГФС

Как рассчитать налоговую скидку на обучение в вузах - ГФС

Вернуть налоговую скидку можно только за прошедший год. Для этого нужно взять чек об оплате обучения в вузе, заполнить декларацию о доходах и обратиться в ближайшую налоговую. Получить налоговую скидку могут родители студентов-контрактников, или работающие студенты.

Главный государственный ревизор, инспектор отдела налоговой скидки управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в г. Киеве Юлия Орленко в эфире программы “Код успеха” на “5 канале” объяснила, как рассчитать налоговую скидку на обучение.

Например, если налогоплательщик получил заработную плату 100 тыс. грн в год. Из нее организация удержала налог на доходы физических лиц (НДФЛ – 18%), который составил 18 000 гривен. Расходы на обучение за год составили 15 000 гривен.

Формула расчета:

- 100000 грн – 15000 грн = 85000 грн
- Из этой суммы необходимо вычесть подоходный налог. 85000 грн * 18% (НДФЛ) = 15300 гривен
- С этой разницы вычитаем 18 000 грн налога на доходы физических лиц, государству уже оплатили, и эта разница – 2700 гривен будет суммой налоговой скидки.

Справка Finance.ua:

  • Налоговая скидка – это документально подтвержденные расходы физического лица, резидента, не являющегося субъектом хозяйственной деятельности, понесенные им в течение отчетного периода, на которые законодательно разрешено уменьшить сумму общего налогооблагаемого дохода такого плательщика, полученного им в виде заработной платы.
  • Получить налоговую скидку могут граждане Украины, которые понесли следующие расходы: оплатили обучение, сделали благотворительные взносы, или взносы в пенсионный фонд, застраховали жизнь на длительный срок, переоборудовали транспорт, воспользовались репродуктивными технологиями или программой доступного жилья.
По материалам 5 канал
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