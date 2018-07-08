Украина за год экспортировала 40 миллионов тонн зерна

В период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года Украина поставила на внешние рынки 39,375 миллиона тонн зерновых культур.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики по предварительным данным.

В частности, экспортировано: пшеницы – 17,139 млн тонн; ячменя – 4,289 млн тонн; ржи – 36,8 тыс тонн; кукурузы – 17,739 млн тонн.

Кроме того, в 2017/2018 маркетинговом периоде было экспортировано 412,6 тысячи тонн муки.

1 июля 2018 года начался 2018/2019 маркетинговый период, который завершится 30 июня 2019 года.

Как сообщалось, урожай зерновых в Украине в 2017 году составил 61,28 млн тонн, что на 4,7 млн тонн ниже показателя 2016 года.

Согласно информации Государственной службы статистики, в целом Украина в прошлом году намолотила 26,1 млн тонн пшеницы при урожайности 41,1 ц/га, 24,1 млн тонн кукурузы (54,4 ц/га), 8,3 млн тонн ячменя (33,1 ц/га), 506,8 тыс. тонн ржи (29,7 ц/га), 471 тыс. тонн овса (23,9 ц/га), 180 тыс. тонн гречки (9,8 ц/га), 1,1 млн тонн гороха (26,5 ц/га), 63,9 тыс. тонн риса (50,5 ц/га).

Средняя урожайность зерновых составила 42,3 ц/га.