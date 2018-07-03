Родители получат налоговые льготы за вклад в развитие детей, - Луценко

С принятием законопроектов о защите детей родители получили экономический стимул для того, чтобы вкладывать деньги во всестороннее развитие своих детей.

Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

“Мы поддержали льготу для тех родителей, которые содержат своих детей и вкладывают в их развитие: на музыкальную школу, на занятия иностранным языком, занятия спортом, частные садики, на дополнительные дисциплины и возможности для детей”, – сказала Луценко.

По ее словам, в конце года семья должна показать расходы на дополнительное развитие ребенка.

“Годовой доход уменьшается на расход на дополнительное развитие ребенка перед налогообложением. То есть 18% дохода возвращается обратно в семью. Это может стимулировать родителей вкладывать в детей”, – рассказала нардеп.

Напомним, как сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, согласно новому закону № 8296 об алиментах, принятого Верховной Радой во вторник, 3 июля, минимальный размер алиментов увеличивается до прожиточного минимума.