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Рада повысила выплаты ухаживающим за больными детьми

Рада повысила выплаты ухаживающим за больными детьми

Рада поддержала во втором чтении законопроект №8294 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты лиц, которые ухаживают за больными детьми”.

За закон проголосовали 275 депутатов.

Согласно закону, сумма выплаты на помощь на воспитание больных детей составит прожиточный минимум для утративших трудоспособность (с 1 июля это 1435 гривен).

Закон предусматривает предоставление ежемесячной помощи на воспитание ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, или если ребенок получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи.

Закон вступит в силу с начала 2019 года.

По материалам ТСН
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