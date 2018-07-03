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Депутаты отменили налогообложение алиментов от нерезидентов

Депутаты отменили налогообложение алиментов от нерезидентов

Парламент поддержал во втором чтении законопроект №8295 “О внесении изменений в статьи 165 и 166 Налогового кодекса Украины”, которым отменяется налогообложение алиментов от нерезидентов.

Принятие документа во втором чтении поддержали 235 нардепов.

Проектом отменяется норма о включении в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога доходов в виде алиментов от нерезидента (юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом, – ред.). Законом предусматривается включить в налоговую скидку сумму средств, уплаченных плательщиком налога на доходы физических лиц в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования такого налогоплательщика и/или члена его семьи первой степени родства.

Ранее сообщалось, что в рамках рассмотрения законопроекта о защите детей № 8295 народные депутаты рассмотрели и отклонили поправку, которая касается налоговых льгот для зеленой энергетики. Отметим, одна из поправок законопроекта предусматривает освобождение от налога операции с ввозом оборудования для производства энергии из возобновляемых источников.

Предлагалось установить освобождение от уплаты НДС до 1 января 2020 года ввоз в Украину оборудования для производства возобновляемой энергии, если налогоплательщик получил технические условия на подключение к электрическим сетям.

По материалам РБК-Украина
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