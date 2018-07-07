Развитию внутреннего туризма в Украине мешает плохая инфраструктура — эксперт

Украина имеет большой потенциал для развития внутреннего туризма, но его сдерживает плохая инфраструктура.

Об этом в эфире программы «Нині» на Громадском заявили путешественник, организатор туристических поездок Евгений Ихельзон и руководитель проекта «Развитие через туризм» Юлия Забалдина.

Ихельзон отметил, что, по его мнению, Украина имеет большой потенциал для развития внутреннего туризма.

«Мне кажется, что Украина сейчас из-за всех военныех обстоятельств имеет хороший шанс для развития южных регионов, приморских», — сказал он.

Также путешественник отметил, что одна из проблем для туризма в Украине — сезонность, так как зимой люди путешествуют очень мало.

«Я думаю, что у нас будут развиваться также места, где есть горячие источники, нужно много чего сделать, чтобы это развивать, места, где есть какой-то лесной отдых, горнолыжный конечно. Там еще есть пространство для развития очень большое. Это рынок, который будет расти в любом случае», — подчеркнул Ихельзон.

По словам Забалдиной, многие операторы организуют туры по украине — по «интересным регионам».

«Проблема существует просто с дорогами. Не просто с железной дорогой, а с дорогами, потому что есть прекрасные места даже в Киевской области, до которых просто невозможно добраться из-за плохой дороги», — заявила она.

Эксперт отметила, что огромная доля внутреннего туризма приходится на автомобильный транспорт, поэтому проблема дорог является очень актуальной и невероятно острой».