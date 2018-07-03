Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 10 0

С начала года на линии разграничения изъяли контрабанды на 15,85 млн грн - ДФС

С начала года на линии разграничения изъяли контрабанды на 15,85 млн грн - ДФС

В течение 5 месяцев 2018 года специальное подразделение налоговой милиции в составе управления Государственной фискальной службы в Донецкой области изъяло контрабанды, которую пытались перевезти через линию разграничения, на 15,85 миллиона гривен.

Об этом сообщает главное управление ГФС в Донецкой области.

«В течение 5 месяцев 2018 годав связи с нарушением установленного порядка перемещения товаров через линию разграничения изъято товарно-материальных ценностей подакцизной группы общей ориентировочной стоимостью 15,85 млн грн», – говорится в сообщении.

Из них 633,6 тысячи пачек табачных изделий на сумму 14,5 млн грн, 7 тысяч литров ликеро-водочных изделий на 1,2 млн грн и 5,5 тонн горюче-смазочных материалов на 0,15 млн грн.

В целом предотвращены потери бюджета от непоступления акцизного налога на сумму более 7 миллионов гривен.

Также изъяты три транспортных средства на ориентировочную сумму 641,5 тысяч гривен.

В отношении нарушителей с начала года составлено 52 протокола об административных правонарушениях и начато 4 уголовных производства.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018