С начала года на линии разграничения изъяли контрабанды на 15,85 млн грн - ДФС

В течение 5 месяцев 2018 года специальное подразделение налоговой милиции в составе управления Государственной фискальной службы в Донецкой области изъяло контрабанды, которую пытались перевезти через линию разграничения, на 15,85 миллиона гривен.

Об этом сообщает главное управление ГФС в Донецкой области.

«В течение 5 месяцев 2018 годав связи с нарушением установленного порядка перемещения товаров через линию разграничения изъято товарно-материальных ценностей подакцизной группы общей ориентировочной стоимостью 15,85 млн грн», – говорится в сообщении.

Из них 633,6 тысячи пачек табачных изделий на сумму 14,5 млн грн, 7 тысяч литров ликеро-водочных изделий на 1,2 млн грн и 5,5 тонн горюче-смазочных материалов на 0,15 млн грн.

В целом предотвращены потери бюджета от непоступления акцизного налога на сумму более 7 миллионов гривен.

Также изъяты три транспортных средства на ориентировочную сумму 641,5 тысяч гривен.

В отношении нарушителей с начала года составлено 52 протокола об административных правонарушениях и начато 4 уголовных производства.