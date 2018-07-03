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Из-за сбоя в Facebook разблокировали людей из «черного списка» 800 тысяч пользователей

Из-за сбоя в Facebook разблокировали людей из «черного списка» 800 тысяч пользователей

Из-за технической ошибки в соцсети Facebook были разблокированы люди из «черного списка» 800 тысяч пользователей.

Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

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«Мы сообщили 800 тысячам пользователей об ошибке в Facebook и Messenger, из-за которой люди, которых они заблокировали, оказались разблокированы», – говорится в сообщении.

Разблокированные пользователи могли увидеть контент, опубликованный пользователями, которые ранее внесли их в «черный список». Такой сбой продолжался с 29 мая по 5 июня.

В компании сообщили, что проблему уже решили и всех вновь заблокировали. Пользователям, которых коснулась ошибка, отправили сообщение с просьбой проверить «черный список».

По материалам hromadske.tv
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