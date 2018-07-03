Швейцарцы выкупили контрольный пакет одного из банков

Национальный банк Украины одобрил покупку швейцарской компанией по управлению активами responsAbility Participations AG 51% акций ПАО “Банк “Львів”.

Банк “Львів” ранее сообщал, что пакет документов на согласование инвестиции нового стратегического акционера был подан 12 сентября 2017 года.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2018 года по размеру общих активов (1,938 млрд грн) банк “Львів” занимал 44-е место среди 84 действовавших в стране банков.

Согласно информации на сайте responsAbility Participations, 60% ее акций принадлежит швейцарским финансовым учреждениям, в том числе Baumann&Cie, Raiffeisen Switzerland, Swiss Re Foundation, Vontobel Beteiligungen, 21% — частным инвесторам и 19% — менеджменту и сотрудникам компании.

Компания была основана в 2003 году, активы под ее управлением составляют $3 млрд, из которых 85% — долговые инструменты, 15% — private equity.

Справка Finance.ua

Банк “Львів” зарегистрирован в 1991 году. Его конечным бенефициаром, контролирующим свыше 99,9% акций, был гражданин Исландии Маргеир Петурсон.