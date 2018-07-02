Инженеры NASA протестуют технологию тихих сверхзвуковых полетов

В ноябре 2018 года NASA будет публично тестировать “тихую сверхзвуковую технологию” полетов.

Самолет FA-18 Hornet будет выполнять маневры, которые производят громкие звуковые удары на море, а более тихие звуковые “удары” будут проходить над городом Галвестон в Техасе, пишет Engadget.

После этого “как минимум 500” местных добровольцев предоставят отзывы о том, что они услышали, в то время как аудиодатчики обеспечат более четкие данные относительно шума.

Должностные лица надеются, что тесты Hornet покажут уровни звукового шума, которые обычные жители считают приемлемыми. Это, в свою очередь, поможет команде инженеров NASA проверить свои теории уровня шума, пока они все еще строят самолет.

Первые летные испытания построенного по этой технологии самолета X-59 запланированы на 2021 год. Аппарат, скорее всего, получит название X-59 QueSST. После того как самолет будет полностью протестирован и признан безопасным, в конце 2022 года должны начаться первые экспериментальные полеты аппарата над определенными населенными пунктами США.

Сейчас полеты сверхзвуковых самолетов над сушей запрещены – из-за ударных волн, которые образуются при сверхзвуковой скорости на планере и воспринимаются людьми на земле как взрыв.