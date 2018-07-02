Пенсионная реформа невозможна без сплита Нацкомфинуслуг - НБУ

Без проведения “сплита” (разделения функций Нацкомфинуслуг между НБУ и НКЦБФР) невозможно проведение в том числе пенсионной реформы, в частности введение второго уровня пенсионной системы. Об этом сказал начальник управления стратегии и реформирования банковской системы Национального банка Украины Михаил Видякин.

“НБУ готов еще с 2016 года перенять функции (Нацкомфинуслуг, — ред.). Без сплита не будет развития страхового сегмента, потому что нет именно тех правил существования этого рынка, не будет пенсионной реформы, потому что не будет полномочий у регуляторов ее внедрять, остановится создание комплексной системы защиты прав потребителей”, — сказал Видякин.

Как уточнил он, это также негативно повлияет на восстановление доверия к финансовому сектору, также не будет доверия со стороны инвесторов. При этом Украина рискует не только не привлечь новых, но и потерять тех, что пришли в двухтысячных годах.

По словам представителя НБУ, регулятор активно способствует принятию законопроектов 2413а и 2456д (закон о защите прав потребителей в финансовом секторе). Потому что именно они сделают революцию в небанковском секторе.

Видякин добавил, что после принятия законопроекта предусматривается переходный период — 12 месяцев подготовки к перенятию функций и еще год для проработки с рынком всех законодательных и нормативных изменений на небанковском финансовом рынке, чтобы имплементировать в дальнейшем европейские директивы.