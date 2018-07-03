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Назвали, сколько денег выделили на съемки украинских фильмов

Назвали, сколько денег выделили на съемки украинских фильмов

В 2018 году на производство украинского кино власть выделила 1 млрд грн. Это вдвое превышает прошлогоднюю сумму. Средства поровну разделили между Госкино и Министерством культуры Украины.

Об этом рассказал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Важно само принятие закона о господдержке кинематографии, который дает новые инструменты: денежные, налоговые, экономические и другие для развития украинского кино, считает вице-премьер-министр.

Законопроект предусматривает увеличение доли государственного финансирования для большого кино, а также возможность финансировать телесериалы до 50 процентов из госбюджета.

“Раньше такого не было, поэтому все сериалы были или российские, или пророссийские. Точнее явно российские или скрыто российские. Также предусмотрен возврат части квалифицированных расходов для тех кинокомпаний, которые выбирают Украину как локацию и привлекают наш персонал: актеров, режиссеров, технический персонал”, – сказал Вячеслав Кириленко.

По материалам Газета по-Украински
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