Долг столичных потребителей электроэнергии достигает более 900 млн гривен

Долг столичных потребителей за электроэнергию перед ПАО “ДТЭК Киевские электросети” составляет 932 млн грн.

Среди крупнейших должников – коммунальные предприятия жизнеобеспечения и жители города, сообщает пресс-служба компании.

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Коммунальные предприятия задолжали за электроэнергию 395 млн грн. Крупнейший должник ПАО АК “Киевводоканал” остается должен за электричество около 230 млн грн.

Долг населения Киева в июне достиг 420 млн грн. В мае 340 тыс. киевлян вовремя не рассчитались за потребленную электроэнергию. Больше всего за электроэнергию задолжали жители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов – 59,3 млн грн, 51,1 млн грн и 50,1 млн грн соответственно.

Из-за долгов за электричество было отключено почти 2 тыс. бытовых потребителей с общей суммой долга почти 10 млн грн и 116 юридических с долгами на сумму 67 млн грн.

“В суд подано более 60 исков о взыскании задолженности на общую сумму свыше 1 млн грн без учета инфляции и 3% годовой пени”, – говорится в сообщении.

Компания “ДТЭК Киевские электросети” предлагает должникам все предусмотренные законодательством методы урегулирования задолженности за потребленные услуги (реструктуризация долга и тому подобное).

“Электроснабжение прекращается в том случае, когда должник не выполняет обязательства по оплате потребленных услуг, не реагирует на предупреждения в течение одного месяца”, – говорится в сообщении.