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Долг столичных потребителей электроэнергии достигает более 900 млн гривен

Долг столичных потребителей электроэнергии достигает более 900 млн гривен

Долг столичных потребителей за электроэнергию перед ПАОДТЭК Киевские электросети” составляет 932 млн грн.

Среди крупнейших должников – коммунальные предприятия жизнеобеспечения и жители города, сообщает пресс-служба компании.

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Коммунальные предприятия задолжали за электроэнергию 395 млн грн. Крупнейший должник ПАО АК “Киевводоканал” остается должен за электричество около 230 млн грн.

Долг населения Киева в июне достиг 420 млн грн. В мае 340 тыс. киевлян вовремя не рассчитались за потребленную электроэнергию. Больше всего за электроэнергию задолжали жители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов – 59,3 млн грн, 51,1 млн грн и 50,1 млн грн соответственно.

Из-за долгов за электричество было отключено почти 2 тыс. бытовых потребителей с общей суммой долга почти 10 млн грн и 116 юридических с долгами на сумму 67 млн грн.

“В суд подано более 60 исков о взыскании задолженности на общую сумму свыше 1 млн грн без учета инфляции и 3% годовой пени”, – говорится в сообщении.

Компания “ДТЭК Киевские электросети” предлагает должникам все предусмотренные законодательством методы урегулирования задолженности за потребленные услуги (реструктуризация долга и тому подобное).

“Электроснабжение прекращается в том случае, когда должник не выполняет обязательства по оплате потребленных услуг, не реагирует на предупреждения в течение одного месяца”, – говорится в сообщении.

По материалам depo.ua
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