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Машина Volkswagen побила скоростной рекорд среди электрокаров

Машина Volkswagen побила скоростной рекорд среди электрокаров

Гоночный электромобиль Volkswagen под управлением гонщика Ромена Дюма смог победить в гонке Pikes Peak International Hill Climb 2018, взяв первое месте в общем зачете и побив абсолютный рекорд прохождения трассы и впервые выехав за пределы 8 минут. Гонка проходила как среди электромобилей, так и машин с традиционными двигателями

Изначально создатели электромобиля планировали побить нынешний рекорд в классе электрических машин, который был установлен в 2016 году на отметке 8 минут 57 секунд. Но в результате Volkswagen прошел трассу за 7 минут 57,148 секунды, что оказалось на 16 секунд быстрее.

Гоночный электромобиль Volkswagen весит около тонны, у него установлена полностью электрическая двигательная установка. Это помогло гонщику — по условиям соревнований, команда обязана полностью зарядить автомобиль не более, чем за 20 минут. Для этого Volkswagen использовал специально разработанную скоростную зарядную станцию. Кроме того, в спорткаре используется литийная батарея, как и в других подобных автомобилях.

По материалам hightech.fm
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