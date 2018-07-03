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Лондонская полиция установит систему распознавания лиц

Лондонская полиция установит систему распознавания лиц

Мэрия Лондона разрешила полиции провести испытания технологии по распознаванию лиц, несмотря на протесты правозащитников. Они считают, что использование технологии нарушает право на частную жизнь. Против нее также говорит статистика — в 98% случаев программа принимает за преступников обычных граждан.

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Технологию распознавания лиц испытали на карнавале в Ноттинг Хилле, на церемонии Памяти погибших и на посетителях торгового центра в Стратфорде, на востоке Лондона. Ни в одном случае полиция не предупреждала граждан.

Как показал опрос граждан, технологию не стоит запрещать, поскольку она помогает бороться с преступностью. Однако полиции следует оповещать мирных жителей о работе системы.

Полиция проведет испытание технологии в шести районах Лондона, где именно — пока не уточняется.

Главы ведомства надеются, что распознавание лиц поможет опознать преступников там, где не работают традиционные методы. Кроме того, власти надеются, что это позволит сократить бюджет.

По материалам hightech.fm
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