В Эстонии высказались относительно строительства "Северного потока-2"

В Таллинне считают, что новый газопровод дает возможность для “вмешательства” РФ в европейскую политику. Ранее Белый дом также резко критиковал “Северный поток-2”.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер требует остановить строительство газопровода “Северный поток-2”.

По его мнению, газопровод является не экономическим, а политическим проектом. “Это лишь рычаг для вмешательства России в европейскую политику”, – заявил Миксер и добавил, что остановить проект – в интересах ЕС. Ранее США также выступали против строительства “Северного потока-2” и даже угрожали санкциями в противном случае. В Еврокомиссии выражали опасения, что новый газопровод увеличит зависимость от российского газа. Против “Северного потока-2” также высказывались Польша и балтийские страны.

Украина выступает против строительства газопровода и выражает обеспокоенность из-за возможной потери в будущем транзита российского газа в Европу. Как сообщалось, недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки газа через Украину будут продолжаться и после сдачи “Северного потока-2” в эксплуатацию, если это будет “экономически обоснованно и целесообразно для всех сторон-участниц”.

Справка Finance.ua

Работы по сооружению нового газопровода в Германии начались в мае 2018 года. Соглашения о финансировании проекта газопровода “Северный поток-2” подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе – Германия).