По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (35,047 млн и 25,662 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (44 и 29). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,11-26,12 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 73 активных заявок по доллару на сумму более 60,709 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:26,1500 – 3 00026,1300 – 35 00026,1200 – 1 00026,1200 – 10 00026,1000 – 10 00026,1000 – 26 10026,1000 – 200 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,0400 – 7 000

26,1000 – 8 000

26,1000 – 4 500

26,1000 – 2 000

26,1000 – 7 000

26,1000 – 400

26,1100 – 5 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1312 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,0890 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.