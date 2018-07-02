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Одна из старейших криптовалютных бирж возвращается в игру

Одна из старейших криптовалютных бирж возвращается в игру

BTCC, которая в прошлом являлась одной из крупнейших криптовалютных бирж в Китае, объявила о возобновлении своей деятельности.

Компания заявила в понедельник, что новый обменник уже начал свою работу. Список доступных криптовалют сейчас включает следующие: bitcoin, bitcoin cash, ethereum и litecoin.

BTCC заявила, что внедряет систему баллов, посредством которой пользователи будут получать вознаграждение в виде баллов за регистрацию, предоставление личных данных для идентификации и торговых операций. Баллы в будущем можно будет обменять на токены BTCC, которые будут торговаться на бирже.

Точная дата появления токенов пока неизвестна, однако, ожидается, что это произойдет в ближайшие пару месяцев.

Далее BTCC заявила, что планирует добавить больше топовых криптовалют, а также многие из токенов на основе ERC-20.

Напомним, что биржа приостановила свою деятельность менее года назад, после того как правительство Китая запретило деятельность криптовалютных бирж на территории страны. Вскоре после этого компания переехала в Гонконг, однако до недавнего времени деятельность биржи не удавалось возобновить.

Аарон Чой, вице-президент компании по международному развитию, заявил, что в течение трех месяцев биржа не будет взимать комиссии за торговые операции.

По материалам Altcoin.info
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