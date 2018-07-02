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С сегодняшнего дня в Украине действуют новые бюджетные счета для уплаты налогов

С сегодняшнего дня в Украине действуют новые бюджетные счета для уплаты налогов

С 2 июля 2018 года в Украине начали действовать новые бюджетные счета для уплаты налогов в связи с введением централизованной модели выполнения доходной части бюджетов.

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины.

“В связи с введением централизованной модели выполнения доходной части бюджетов с июля 2018 будут действовать новые реквизиты счетов, открытых на балансе Государственной казначейской службы Украины”, – отметили в ГФС.

В фискальной службе напомнили, что датой начала осуществления операций по вышеуказанным счетам определено 2 июля 2018 года.

Справка Finance.ua

  • В начале декабря 2017 года правительство приняло решение о введении единой системы обслуживания бюджетов «Е-Казна». Используя систему дистанционного обслуживания «Клиент казначейства – Казначейство» и централизованную модель выполнения доходной части, местные бюджеты получили возможность отслеживать состояние поступлений в бюджет в режиме реального времени без посещения органа казначейства.
По материалам УКРИНФОРМ
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