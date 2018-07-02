Схема или тренд: украинские банки развернули кредитование арабских и азиатских заемщиков

Украинские банки продолжают делать все, чтобы экономить и поменьше наращивать свои капиталы: где-то акционеры просто пытаются минимизировать расходы, а где-то у них просто нет средств на новые вливания, и это вынужденная мера. Схемы для этого применяют достаточно простые, и можно сказать избитые. На одной из них Нацбанк поймал подопечных совсем недавно и разразился соответствующим разъяснением — телеграммой №26-0006/35083, которая оказалась в распоряжении UBR.ua.

Прячут своих

В НБУ активно полетели заключения, в которых банкиры, прикладывая уйму документов, утверждали, что их заемщики один за другим меняют владельцев. И эти новые владельцы — больше не являются связанными с банками лицами. А потому финансисты больше не квалифицируют их кредиты как инсайдерские, и, соответственно не нарушают ключевые экономические нормативы: связанным лицам наши банки могут выдавать кредитов не более, чем на 5% регулятивного капитала, а посторонним — аж на 25%. Выполняя нормативы и минимальные требования по капитализации, можно больше не выпрашивать средства у акционеров на новое увеличение капиталов.

«В 2015-2016 году после тестирования регулятор выявил огромные объемы инсайдерских кредитов в портфелях украинских банков. Со многими потом были подписаны планы мероприятий и графики уменьшения доли займов связанным лицам. Многим банкам оказалось не по зубам их выполнить. Сроки наступают, а обязательства не выполняются. Потому-то финансисты и начали изобретать «сравнительно честные» способы уменьшения доли инсайдерских кредитов», – предположил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

По его словам, у многих просто не вышло выполнить в срок подписанные программы. Акционеры большой охоты вливать десятки и сотни миллионов не испытывают, а перекредитовать инсайдеров в других банках не всегда выходит – многие из них давно числятся высокорисковыми и в свете готовящегося к запуску кредитного реестра НБУ банки не готовы выдавать таким клиентам займы.

Ведь в будущем даже качественно обслуживаемые кредиты придется негативно классифицировать и сформировать под них резервы. Вот и приходится банкирам искать «чистых» номинальных собственников и искусственно выводить такие займы из-под признака связанности.

Фальшивые иностранцы

В принципе схема рабочая, хотя и хлопотная. Однако в Нацбанке ее достаточно быстро раскусили — видать, смена владельцев крупных заемщиков стала массовой тенденцией. И двигалась в одном направлении: чтобы властям было сложнее проверить новых бенефициаров (номинальных владельцев), финансисты стали активно привлекать иностранцев. И даже не европейцев, а из совсем дальнего зарубежья — это отметили в НБУ.

«Обычно «номиналами» являются резиденты страны регистрации юридического лица. Иногда их наличие может быть обязательным, например, в Объединенных Арабских Эмиратах или Гонконге, в которых требованиями законодательства предусмотрено, что среди основателей компании должен быть как минимум один «местный» гражданин», — отмечается в вышеупомянутой телеграмме Нацбанка.

Кстати, чиновники пока официально не обвиняют наших банкиров в каких-либо схемах. Вероятно потому, что отнюдь не все прецеденты смены собственника являются схемными.

«Я допускаю, что некоторые компании в самом деле были проданы и перестали быть связанными с собственниками банка. Кроме того, на банковском рынке в последние годы произошли ряд поглощений, а финучреждения фактически сменили бенефициаров. Значит, и инсайдерские по отношению к прежнему собственнику кредиты перестали таковыми быть», – добавляет Невмержицкий.

В своем документе чиновники акцентировали внимание банкиров на качестве проводимого ими анализа. И попросили тщательнее проверять бумаги заемщиков и их бенефициаров. Нацбанковцы даже не подают вида, что смена владельцев крупных заемщиков происходит с ведома и при поддержке обслуживающего банка. Делают вид, что верят в новых арабских и азиатских бенефициаров. Но при этом рассказывают подопечным, как им проверять документы, которые впоследствии будут перепроверяться регулятором.

Лучше «перебдеть»

В частности, новым документом НБУ настоятельно рекомендовал провести анализ:

фактов, обстоятельств смены собственников существенного участия/конечных бенефициарных собственников (контролеров) и экономической целесообразности или наличия других интересов (предпочтений);

не является ли лицо, которое приобрело формальное право на долю в уставном капитале или право голоса в юридическом лице, агентом, номинальным держателем (номинальным владельцем) или только посредником относительно такого права;

о наличии/отсутствии признаков связанности юридического лица с банком, в том числе через отношения связанности/несвязанности с банком владельцев существенного участия/конечных бенефициарных собственников (контролеров) лица;

Одновременно в этой же телеграмме Нацбанк прописал 8 типов документов, которые нужно собирать для проверки новых владельцев клиентов.

Елена Лысенко, Юрий Павлов