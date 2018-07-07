Производство курятины в Украине уже 10 лет не приносит убытков

В отличие от других видов деятельности в сфере животноводства, производство мяса птицы сохраняет свою прибыльность уже 10 лет – с 2008 года.

Об этом сообщили в Институте аграрной экономики.

Читайте также: В Украине на 8,8% уменьшилось производство хлеба

Прежде всего, это касается сельскохозяйственных предприятий, обеспечивающих содержание значительного поголовья и переработку собственной выработанной продукции.

В 2008-2009 гг. рентабельность деятельности, связанной с производством и переработкой мяса птицы, колебалась в диапазоне 2-3%, а уже в 2010-2012 гг. выросла почти в 3 раза – до 6-8%. С 2014 – после существенного роста цен на курятину на внутреннем рынке рентабельность производства мяса птицы достигла 18-24%.

Суммарная прибыль от производства и переработки мяса птицы только за последние 4 года превысила 21,5 млрд грн или $1 млрд по официальному курсу НБУ за соответствующие периоды.

Так, если в 2013 году реализационные цены сельхозпредприятий на мясо птицы составляли в среднем по Украине 12,2 грн/кг, то в 2017 году они выросли до 28,3 грн/кг. По темпам роста цены на мясо птицы опередили цены на все другие виды животноводческой продукции, кроме мяса КРС.