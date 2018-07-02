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Украина на треть сократила импорт газа

Украина на треть сократила импорт газа

Украина за шесть месяцев 2018 года сократила импорт природного газа на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,4 млрд кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании-оператора газотранспортной системы “Укртрансгаз”.

Импорт газа за данный период осуществлялся исключительно из Европы.

Согласно информации “Укртрансгаза”, за первое полугодие было импортировано 2,98 млрд кубометров газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии — 0,35 и 1,08 млрд кубометров соответственно.

Ранее сообщалось, что переговоры Украины, России и Евросоюза по вопросу транзита российского газа через Украину могут стартовать в начале июля 2018 г. Об этом заявлял вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Он подчеркивал, что цель переговоров — определение параметров транзита газа через Украину после 2019 года и гарантий такого транзита.

Напомним, коммерческий суд в Лондоне одобрил заморозку всех активов “Газпрома” на территории Англии и Уэльса по требованию НАК “Нафтогаз Украины”. Если “Газпром” откажется подчиниться решению суда, ему грозят штрафы или другие санкции, сообщали в “Нафтогазе”.

По материалам Дело
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