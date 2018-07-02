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Канада ввела пошлины на сталь и кетчуп из США

Канада ввела пошлины на сталь и кетчуп из США

Канада ввела пошлины на сталь и кетчуп из США на сумму 12,6 млрд долларов в ответ на пошлины администрации Трампа на сталь и алюминий.
Об этом сообщает Los Angeles Times.

“Новые канадские тарифы вступают в силу в 12:01 утра в воскресенье и включают в себя такие потребительские товары, как кетчуп и другие продукты Kraft Heinz”, – говорится в сообщении.

Теперь товары из США, которых, к слову, весьма большой список – от средств для мытья посуды и до стали, будут облагаться 10-процентной пошлиной на канадской границе.

Ранее на саммите G7 президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поспорили из-за пошлин и торговли между странами. В итоге Трамп назвал Трюдо “кротким и мягким” и обвинил его в нечестных заявлениях.

По материалам УКРИНФОРМ
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