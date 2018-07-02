Украина заработает на росте поставок российского газа в Европу - росСМИ

Увеличение объема поставок пользующегося спросом российского газа в Европу возможно только через украинскую газотранспортную систему.

Об этом сообщают “Ведомости”.

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На годовом общем собрании акционеров председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер сообщил, что в первой половине 2018 года компания экспортировала в Европу 101,2 млрд куб м газа. В течение последних трех лет экспорт во втором полугодии превышал показатели первого на 1,5-6,5 млрд куб. м. Таким образом, Газпром рассчитывает “перекачать” в европейские страны по итогам 2018 года около 205 млрд куб м газа.

“205,3 млрд куб. м – это максимальные годовые контрактные количества “Газпрома” абсолютно по всем экспортным контрактам в дальнее зарубежье”, – сообщил Миллер.

“Газпром” тщательно скрывает любую информацию по своим долгосрочным контрактам. Еще четыре года назад поводом для этого было скорее всего сохранение в тайне объемов “минимального годового объема” (более известного как объем поставок по условию “бери или плати”).

Но, как сообщается, с 2014 года ежегодный экспорт российского газа уже вырос на 32,6%.