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В Швеции набирает популярность оплата чипом, встроенным в руку (видео)

В Швеции набирает популярность оплата чипом, встроенным в руку (видео)

3,5 тысяч шведов встроили себе в руку крошечный RFID-чип, которым можно оплачивать покупки.

Ладонью можно пользоваться как бесконтактной картой. Чип вживляют в кожу на тыльной стороне ладони, между большим и указательным пальцем. С его помощью можно также открыть дверь и оплатить проезд. В Швеции даже появилась железнодорожная компания, которая разрешает пассажирам оплатить проезд, зачислив деньги на RFID-чип.

В Швеции развит трансгуманизм, последователи которого ратуют за применение научно-технического прогресса для улучшения человеческой природы и повышения качества жизни. Так, шведы увлекаются чипингом с 2015 года.

На видео BuzzFeed можно увидеть, как процесс чипизации работает на практике. Люди с чипами оплачивают покупки и заказы в кафе.

По материалам УБР
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