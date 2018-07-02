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Самые популярные в мире марки автомобилей 2018

Самые популярные в мире марки автомобилей 2018

Американское издание Focus2move опубликовало список самых популярных в мире марок автомобилей. Рейтинг составлен по результатам продаж в январе-апреле 2018 года.

Из числа первой «десятки» в первые четыре месяца стремительный рост продемонстрировала Kia. По сравнению с 2017-м корейская компания увеличила продажи на 8.7%.

Нужно отметить, что последнее время корейцы очень активны на мировом рынке. Хотя в Украине продажи Kia в 2018-м падают.

Так, если вы посмотрите отечественный рейтинг самых популярных автомобильных брендов, вы увидите: в январе-мае продажи Kia в Украине упали более чем на треть. Единственный автомобиль компании, который сегодня входит в топ-20 бестселлеров страны, — это Kia Sportage.

Первое же место в мировом рейтинге заняла Toyota, увеличив за четыре месяца продажи на 0,6%. В Украине «Тойота» также является одним из лидеров автомобильного рынка.

На втором месте с существенным отставанием разместился Volkswagen. Продажи немецкой марки в январе-апреле 2018-го выросли на 6,1%.

Третья ступень пьедестала досталась «Форду». Для американцев этот год начался не очень удачно – продажи автомобилей под маркой Ford упали на 5,9%.

ТОП-10 автомобильных марок мира

По результатам продаж в январе-апреле 2018 года

По материалам CarDiagram
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