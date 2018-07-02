NASA и ESA опробуют технику защиты Земли от астероидов

Возможно, в обозримом будущем человечеству и не придется отбиваться от крупных астероидов, но лучше иметь план на такой случай.

NASA и ESA готовы опробовать метод, при помощи которого Землю можно защитить от подобной угрозы. В 2020-х космические агентства отправят зонды к астероиду Дидим и его спутнику Дидимуну с этой целью.

Об этом сообщает пресс-служба европейского космического агентства (ESA).

Пара Дидим-Дидимун представляет собой двойной астероид. Дидим насчитывает 780 метров в диаметре, а вокруг него вращается 160-метровый Дидимун. Более компактный астероид и взяли на прицел специалисты NASA и ESA.

По расчетам, в октябре 2022 года с ним столкнется американский зонд DART. Столкновение приведет к изменениям в орбите Дидимуна.

Наземные обсерватории будут наблюдать за этим событием.

Однако информация о нем будет неполной, и вот тут на сцену выйдет европейский зонд Гера (Hera). Он проведет исследования с близкого расстояния и позволит ученым получить информацию о массе Дидимуна, его физических и динамических характеристиках, а также о кратере, который останется после DART.

“Ключевые данные, собранные Герой, станут результатом уникального эксперимента по технике планетарной защиты, которая, теоретически, может быть использована, если нам когда-нибудь придется останавливать астероид”, – говорит участник проекта Hera Ян Карнелли.

Впрочем, миссия ESA преследует и другие цели. Зонд проведет тщательное сканирование Дидимуна для составления подробной карты его поверхности и внутренней структуры. Также он разместит близ астероида компактные спутники CubeSats, предназначенные для сбора дополнительных данных и испытаний новых коммуникационных технологий.