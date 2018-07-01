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Facebook отказался от "солнечного" беспилотника для раздачи интернета

Facebook отказался от "солнечного" беспилотника для раздачи интернета

Социальная сеть Facebook не будет выпускать беспилотники на солнечных батареях Aquila, которые направлены на раздачу интернет-сигнала при помощи лазера.

Об этом сообщил глава технического подразделения соцсети Яэль Магуайр в блоге компании.

Так, он отметил, что когда в 2014 году Facebook начала разрабатывать беспилотники, в этой сфере работало мало компаний.

Однако с тех пор ведущие компании в аэрокосмической отрасли тоже стали инвестировать средства в проектирование и строительство летательных аппаратов.

“Учитывая эти события, мы решили больше не проектировать или строить наши собственные самолеты и закрыть наше предприятие в Бриджуотере (Великобритания)”, – написал Магуайр.

​Вместе с тем, отмечается, что Facebook продолжит работать со своими партнерами над технологией, в частности с компанией Airbus.

По материалам РБК-Украина
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