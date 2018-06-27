Сейм Польши принял изменения в закон с запретом "бандеризма"

Сейм Польши – нижняя палата польского парламента – принял изменения в закон об Институте национальной памяти страны.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.

Изменения поддержали 388 депутатов, против было 25, воздержались от голосования 5 человек.

Согласно решению польских депутатов, отменено положение об уголовной ответственности за присвоение польскому народу или государству ответственности за преступления нацистской Германии. Это статьи 55a и 55b закона.

При этом издание Dzieje отмечает, что ранее сейм Польши отклонил все изменения, предложенные оппозицией, в том числе представителями партии “Гражданская платформа”, которая хотела отменить положения закона об ИНП относительно “преступлений украинских националистов”.

О том, чтобы безотлагательно включить рассмотрение изменений в закон об ИНП в повестку дня сегодняшнего заседания, ходатайствовал премьер-министр Матеуш Моравецький. По его словам, в правилах, которые введены в действие 1 марта, не учтены международные реалии, и они “начали действовать контропродуктивно”.

“Мы ни от чего не отказываемся, реализовано гораздо больше, чем мы предусмотрели”, – сказал глава правительства Польши.

Теперь эти изменения должен рассмотреть сенат Польши.

Принятые парламентом Польши изменения в закон об ИНП, вступившие в силу 1 марта, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду “бандеровской идеологии”, вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также Украине.