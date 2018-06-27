Гройсман рассказал, сколько миллиардов долгов Украина должна вернуть за пять лет

Украина должна за ближайшие пять лет вернуть долги в сумме 33 млрд долларов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Международной Конференции по вопросам украинских реформ в Копенгагене.

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“Перед нами очень много угроз, которые были созданы за последние несколько десятилетий. И только в 2014 году мы начали их преодолевать. Например, совершенно тяжелое долговое обязательство Украины. Оно требует от нас ежегодного обслуживания в 5 млрд долларов. Мы вынуждены сегодня финансировать блок безопасности и обороны не только, чтобы защищать Украину, но и чтобы защищать демократические ценности. Мы тратим ежегодно на это не менее 5 млрд евро. Мы делали очистки банковской системы, и это нам стоило 4,5 млрд евро. Мы в ближайшие пять лет должны вернуть наши долги в размере 33 млрд долларов”, – сказал Гройсман.

Как уточнил он, это все требует совершенно нового подхода к доступу Украины к новым финансовым инструментам.