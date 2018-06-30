Гройсман обещает обеспечить "английское право" в приватизации

Правительство Украины в этом году обеспечит прогресс в процессе приватизации государственных предприятий.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

“В этом году мы обеспечим достаточно серьезно прогресс с точки зрения приватизации государственных компаний, которая будет проходить на основании нового закона. И именно этот процесс приватизации, как я и обещал, будет полностью обеспечен, и на него будет распространяться, что очень важно, английское право, а это дополнительные гарантии привлечения инвестиций в Украину”, – подчеркнул Гройсман.

По его словам, Украине, безусловно, нужны инвестиции, развитие экономики, а также необходимо, чтобы новая нормативная база обеспечила гарантии защиты этих инвестиций.

“Поэтому мы подготовили на этот год пакет из 35 законов, часть из которых уже принята. Они гарантируют в том числе соблюдение права на интеллектуальную собственность”, – сказал Гройсман.