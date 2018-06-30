Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 81 0

Гройсман обещает обеспечить "английское право" в приватизации

Гройсман обещает обеспечить "английское право" в приватизации

Правительство Украины в этом году обеспечит прогресс в процессе приватизации государственных предприятий.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

“В этом году мы обеспечим достаточно серьезно прогресс с точки зрения приватизации государственных компаний, которая будет проходить на основании нового закона. И именно этот процесс приватизации, как я и обещал, будет полностью обеспечен, и на него будет распространяться, что очень важно, английское право, а это дополнительные гарантии привлечения инвестиций в Украину”, – подчеркнул Гройсман.

По его словам, Украине, безусловно, нужны инвестиции, развитие экономики, а также необходимо, чтобы новая нормативная база обеспечила гарантии защиты этих инвестиций.

“Поэтому мы подготовили на этот год пакет из 35 законов, часть из которых уже принята. Они гарантируют в том числе соблюдение права на интеллектуальную собственность”, – сказал Гройсман.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018