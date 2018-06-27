Большая распродажа: кому Фонд гарантирования отдает крупнейшие активы

Продажа активов обанкротившихся банков пока происходит медленно. Слабая судебная система, политическая ангажированность и отсутствие нормального рынка NPL не позволяют поднять спрос на лоты Фонда гарантирования вкладов физлиц. FinClub анализировал, какие активы Фонда раскупают быстрее других.

Самая КУА страны

За период кризиса роль Фонда гарантирования вкладов физлиц сильно изменилась. Еще в 2014-2015 годах главной функцией Фонда была выплата компенсации вкладчикам, пострадавшим от банкротства банков. Начиная с 2016 года Фонд начал превращаться в крупнейшую в стране компанию по управлению проблемными активами. ФГВФЛ неоднократно констатировал, что после банкротства сотни банков в него попали их активы суммарным объемом около 500 млрд грн ($19 млрд). Но эти активы столько стоят только на бумаге – оценщики их снизили до 100 млрд грн. Но даже после такой «скидки» на выставляемые лоты, очередь покупателей не выстраивается.

Огромный портфель проблемных кредитов, недвижимость и другое имущество банков вызвали у Фонда гарантирования головную боль. Ведь в феврале-марте 2019 года завершится максимальный пятилетний срок ликвидации банков, с которых начался банкопад. И Фонд не сможет «закрыть» окончательно ни Брокбизнесбанк, ни «Форум», пока в них будут оставаться непроданные активы. От успешности продаж Фонда зависит не только соблюдение сроков ликвидации, но и покрытие вырученными средствами выплат кредиторам обанкротившихся банков и возвращение долгов перед госбюджетом. ФГВФЛ занимал деньги у Минфина и стал должен ему с процентами $5,5 млрд.

Директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин обещал в течение 2018 года выставить на торги активы всех ликвидируемых банков. С 2017 года Фонд работает исключительно через госплощадку «Prozorro. Продажи». На этой платформе можно отследить все выставленные на торги лоты. На текущий момент Фонду удалось выручить за продажу активов 8,18 млрд грн.

Фонд продает преимущественно права требования по кредитам и недвижимость. Доход от продажи этих групп активов принес Фонду 5,73 млрд грн и 2,26 млрд грн соответственно.



Лидерами по объему проданных активов стали ликвидаторы Дельта Банка – 1,88 млрд грн, «Форума» – 1,19 млрд грн, банка «Финансы и Кредит» – 803 млн грн, ВиЭйБи Банка – 555 млн грн, Фидобанка – 490 млн грн.

Пальчевский Иван