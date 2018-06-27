В ГФС сообщили о работе Центров обслуживания плательщиков в выходные

Центры обслуживания плательщиков на праздники не будут работать 28 и 29 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

“Для удобства плательщиков и создания комфортных условий при представлении налоговой отчетности в праздничные и выходные дни Центры обслуживания плательщиков будут работать по следующему графику: 27 июня 2018 года – в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час; 28, 29 июня 2018 года – выходные дни; 30 июня 2018 года – рабочий день согласно утвержденным графикам работы ЦОП в 13 час. 00 мин”, – говорится в сообщении ГФС.

Подразделения таможенного оформления, для которых установлен круглосуточный режим работы, в праздничные дни будут работать в обычном режиме.

Таможенные посты таможен Государственной фискальной службы будут работать по отдельному графику. Подробную информацию о работе постов можно узнать у оперативных дежурных.

Сервисы ГФС будут работать круглосуточно в режиме интерактивного автоответчика.