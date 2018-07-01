Статбюро Польши посчитало, сколько украинцы тратят на покупки в их стране

Украинцы поддались общеевропейскому тренду и ринулись в соседнюю Польшу за покупками. По данным Центрального статистического бюро Польши, в первом квартале 2018 года наши граждане потратили в этой стране свыше 11 млрд грн.

Треть из этой суммы пришлась на тех, кто пересекал границу в рамках малого приграничного движения (МРД).

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А вот тратить стали больше. В среднем каждый украинец, въезжающий в рамках МРД, оставляет в соседней стране 695 злотых (около 4,9 тыс. грн.). Годом ранее чек был немного скромнее – 676 злотых.

Впрочем, украинцы вовсе не самый главный клиент польской розницы. На первом месте с огромным отрывом расположились немцы. 46% иностранцев, побывавших в первые 3 месяца этого года в Польше приехали в страну из Германии. Они же больше остальных потратили здесь денег.

Всего же в I квартале иностранцы оставили в стране 9,5 млрд злотых ($2,55 млрд).

Чаще всего иностранцы покупают в Польше стройматериалы (24%), бытовую технику и электронику (22,3%), а также запчасти на авто и мототехнику. А вот на продукты питания и напитки тратят всего около 13,7%.

Впрочем, эти данные едва ли можно примерять на украинцев, поскольку усредненные данные сильно искажаются доминирующими на розничном рынке Польши гражданами Германии.