Илон Маск испытал аварийное спасение космического корабля

На территории военного аэродрома Naval Air Facility под Эль-Сентро на юге штата Калифорния (США) частная космическая компания SpaceX провела испытания парашютной системы на Crew Dragon. Это 16-й тест аварийно-спасательной системы Crew Dragon.

Так, инженеры выясняли, насколько успешным будет торможение падающей капсулы, если при запуске ракеты уже на небольшой высоте произойдет авария и придется в экстренном порядке катапультировать корабль и раскрывать парашюты.

Выдергивание парашютов происходит в три этапа. Капсула в рамках этого теста осуществила мягкую посадку, а значит, экипаж был спасен. На какой высоте вертолет ее сбросил, не сообщается.