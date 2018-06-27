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Межбанк: доллар подняли покупки импортеров и банков

Межбанк: доллар подняли покупки импортеров и банков

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,18/26,20 UAH/USD виртуально, без сделок.

С 10.09, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали динамичный рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,25/26,35 UAH/USD. «Начали резво, казенные власти добавили гривневой ликвидности. Кроме того, грядущие длинные выходные тоже беспокоят», – заметил наш консультант. На моменте на межбанке преобладание спроса на фоне низкой ликвидности.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки символического сжатия на рынке гривневого ресурса.

Об этом дал понять понизившийся с уровня 51 711,3 млн. грн. к отметке 47 989,4 млн. грн. объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды.

Около 10.31, действуя по образу и подобию предыдущей сессии, появившиеся продажи СКВ сузили спред безналичного доллара до 26,26/26,31 UAH/USD. Офера валюты практически выровняли рынок в баланс спрос/предложение, немного увеличив ликвидность состоявшихся сделок.

К 10.52 Киева, возобновив рост, безналичный «американец» на межбанке поднялся к 26,32/26,34 UAH/USD. Покупателей больше, обороты невысокие.

По состоянию на 11.10, сохранив восходящий тренд, безналичный доллар вырос до 26,32/26,35 UAH/USD покупками появившихся на межбанке системных игроков.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,180 / 26,205
евро – 30,536 / 30,565
российский рубль – 0,4141 / 0,4147

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1651/ 1,1652

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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