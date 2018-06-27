США настаивают на изменениях в закон об Антикоррупционном суде

Соединенные Штаты считают крайне важным принятие изменений в закон об Антикоррупционном суде и призывают украинских чиновников скорее принять такие изменения.

Об этом в Вашингтоне 26 июня заявил исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс, который возглавляет офис по делам Восточной Европы Госдепартамента и является ответственным за Украину.

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“Только внесение изменений в этот закон, согласно которым суд сможет рассматривать все дела, которые входят в его юрисдикцию (включая апелляции по существующим делам о коррупции) поможет преодолеть коррупционные угрозы, которые существуют (в Украине – ред.)”, – пояснил Эндрюс позицию внешнеполитического ведомства США.

При этом, по словам чиновника, официальный Вашингтон не хочет быть стороной переговоров по этому и упорно указывает на необходимость прямых переговоров между украинским правительством и руководством Международного валютного фонда.

“Поскольку Антикоррупционный суд – один из важнейших пунктов переговоров (Украина – ред.) с Международным валютным фондом и является условием для получения нового транша в размере 1,9 миллиарда долларов, эти переговоры … должны быть непосредственно между Украиной и МВФ”, – подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос, какие последствия будет иметь ситуация, если Верховная Рада откажется принимать такие изменения в закон, Эндрюс отметил, что именно по усилиям в борьбе с коррупцией в Соединенных Штатах судят, насколько Украина продвигается на пути реформ.

“Украина серьезно продвинулась, но так и не достигла критической точки, после которой все проведенные реформы начнут работать вместе … Без суда, куда бы (все антикоррупционные структуры) могли направить дела, все результаты дел по борьбе с коррупцией пойдут в старые суды, которые, откровенно говоря, сами остаются коррумпированными. Поэтому мы и говорим – Украина прошла часть пути, но должна закончить дело полностью”, – пояснил Эндрюс.

Джорган Эндрюс также отметил, что частью необходимых реформ является избавление от влияния олигархов, и сказал, что именно в этом есть одна из причин задержки с реформами.

“Мы должны помочь Украине разорвать цепь между интересами олигархов и властью и системой. И сложные реформы настолько сложно проводить именно через этот конфликт интересов, и мы должны помочь украинскому правительству принимать решения, в интересах всех украинцев, не только нескольких богатых и влиятельных лиц”, – отметил Эндрюс.