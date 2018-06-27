Право на субсидии могут потерять около 60% украинских семей, - мнение эксперта

После изменений относительно назначения субсидий, введенных постановлением Кабмина с 1 мая 2018 года, право на субсидии могут потерять 50-60% семей, которые ранее их получали.

Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель начальника управления – начальник отдела льгот, социальных пособий и компенсационных выплат управления социальной защиты Львовского горсовета Леся Дронь.

“Это будет как минимум 50-60% семей”, – отметила она, отвечая на вопрос относительно того, сколько семей потеряют право на субсидию.

“Мы давали предложения и обращались в министерство о том, что отдельные семьи из этих категорий, утративших право, должны получать субсидии по решению комиссии. То есть, нужно было предоставить право комиссиям, исходя из конкретных ситуаций, определять возможность семьи получать субсидию”, – говорит Дронь.

“На сегодня мы еще не получили разъяснения Минсоцполитики. Для примера, если в составе семьи есть лица с инвалидностью и она имеет большую жилую площадь, превышающую 120 кв м – они не имеют права на субсидию. У нас есть такие семьи. Это очень большой для них негатив и для нас проблема, потому что люди не понимают, как им при наличии одной пенсии платить за жилищно-коммунальные услуги”, – заявила Дронь.

Она также пояснила, что среди прочих, теперь не имеют права на субсидию семьи, в которых есть члены семей, не имеющие доходов в Украине и проживающие за границей более 60 дней. “Но это не касается семей, в которых отдельные члены за границей, но получают социальные выплаты в Украине, или семьи, в которых дети учатся за рубежом, или те, которые находятся в командировке. Минсоцполитики рекомендует таким семьям выплачивать единый социальный взнос”, – уточнила чиновник.

Отметим, раньше была лишь одна норма, предоставлявшая право семьям на назначение жилищной субсидии – дорогостоящие покупки на сумму, которая единовременно превышала 50 тыс. грн.

На сегодня спектр этих условий, при которых субсидия не назначается, расширен.

“Теперь во внимание принимаются не только затраты на сумму свыше 50 тыс. грн, но и регистрация права собственности. Если кто-либо из членов семьи приобрел право собственности на жилой дом или на земельный участок, стоимость которых превышает 50 тыс. грн, такие семьи также утрачивают право на жилищную субсидию. Есть много семей, которые приобретают право собственности согласно наследственных законов – если кто-то из родственников умер, – они теряют право на субсидию. Правда, для них возможно предоставление субсидии по решению комиссии”, – добавила Дронь.