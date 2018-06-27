Стартап Robomart запустит беспилотные киоски по продаже фруктов и овощей (видео)

Американский разработчик Robomart планирует этой осенью запустить беспилотные киоски для продажи фруктов и овощей, пишет VentureBeat. Первый прототип высокотехнологичных киосков стартап показал на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе.

Robomart занимается разработкой полностью беспилотных фургонов без водительского места. Согласно законодательству Калифорнии, где компания начнет тестировать свои автономные киоски, заниматься разработкой беспилотных автомобилей могут только компании, получившие необходимую лицензию. Robomart не планирует ее получать, поскольку управление фургоном будет осуществляться не искусственным интеллектом, а дистанционно — оператором из офиса компании.

Покупатели смогут вызвать фургон с овощами и фруктами от Robomart в любую точку городков Санта-Клара и Аламида. По мнению разработчиков, такая возможность привлечет клиентов, которые не хотят идти до магазина, но не могут себе позволить заказать полноценную доставку продуктов.

Создатель Robomart Али Ахмед пока не раскрывает, какой будет наценка на продукцию в передвижных киосках, как будет зарабатывать компания и кто станет ее партнерами. Известно, что Robomart намерена сдавать фургоны крупным ритейлерам в аренду, однако пока о крупных соглашениях о партнерстве ничего не известно.

Robomat оснащен сенсорами, подобными тем, что стоят в робомагазине Amazon. То есть человек может просто взять продукт, а система сама спишет его стоимость с банковской карты, «привязанной» к приложению. На стеклянной витрине отображается вся информация о товарах: цена, их количество, дата упаковки. За свежесть отвечает система охлаждения. Проблемой остается защита таких киосков от вандалов.