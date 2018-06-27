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За пять месяцев украинцы продали валюты на 26 млрд грн

За пять месяцев украинцы продали валюты на 26 млрд грн

В течение января-мая 2018 года украинцы продали иностранной валюты на 26 млрд грн.

Об этом говорится в комментарии Минэкономразвития по уровню инфляции в мае.

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“Одним из инфляционных факторов в мае было сохранение тенденции превышения объемов продажи иностранной валюты населением над ее покупкой (нетто-продажа иностранной валюты физическими лицами в течение января-мая 2018 года составила 26 млрд грн), что дополнительно увеличивало предложение гривны на потребительском рынке с учетом тенденции объемов переводов физических лиц из-за рубежа (66,6 млрд грн в январе-мая 2018 года по сравнению с 58,8 млрд грн в январе-мае 2017 года)”, — говорится в сообщении.

По материалам УНН
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