Кирилл Шевченко: Мы строим не «банк добрых советов», а банк максимальной кооперации с бизнесом

26 июня в Торгово-промышленной палате Украины состоялся «Национальный форум развития МСБ 2018: Время расти». В мероприятии приняло участие около 500 представителей малых и средних предприятий, организаций поддержки бизнеса, правительства, а также международного сообщества доноров и финансовых учреждений. Финансовым партнером форума выступил государственный АБ «Укргазбанк», который представил одно из своих стратегических направлений своего развития – всестороннее финансовое содействие сектору МСБ.

«Укргазбанк» – это не «банк добрых советов», а банк максимальной кооперации с бизнесом, который вместе с International Finance Corporation упрощает доступ к финансированию для украинского малого и среднего бизнеса и способствует дальнейшим инвестициям в экономику Украины», – акцентировал Председатель Правления« Укргазбанка Кирилл Шевченко.

По его словам, реализация проекта с IFC «Стать лидером в сфере банковских услуг для МСБ» будет оказывать значительное положительное влияние на развитие и уровень конкурентоспособности украинского МСБ.

«Это соглашение направлено на три вещи. Первое, это удешевление кредитов. По некоторым программам, которые мы финансируем, стоимость финансирования составляет 8-9% годовых в гривне. Это ниже уровня инфляции, здесь нет никаких скрытых комиссий. Второе – это продление срока кредитования. Сегодня мы можем сказать, что у нас срок финансирования из некоторых линий с нашими партнерами: с Европейским инвестиционным банком, с IFC составляет до пяти лет, и сегодня мы его продлили до 7 лет. Третье, это работа с возможными каналами дистанционного обслуживания. Она у нас только начата. И еще – мы ввели программы лизинга для малого и среднего бизнеса», – пояснил он.

Кирилл Шевченко также добавил, что банк начал работу с МСБ в 2015 году, а сейчас у «Укргазбанка» уже более 50 000 клиентов – предпринимателей МСБ.

Руководитель Организации экономического сотрудничества и развития Евразийской программы Уильям Томпсон отметил, что прежде всего Украина нуждается в быстрорастущих инновационных МСБ.

«Мы работаем с Украиной, как в экономических, так и социальных направлениях. Вопросы развития МСБ всегда находятся в центре нашего внимания, ведь, во-первых, МСБ играет ключевую роль в развитии Украины: это подавляющее большинство занятости, производство значительной части ВВП Украины. Однако, ключевая проблема МСБ – это низкое производство труда и то, что многие предприятия находятся «на грани выживания». Украина нуждается, прежде всего в критической массе быстро растущих инновационных МСБ, которые способны создать более высокопроизводительные рабочие места. На самом деле, МСБ нуждается в том, что и любой бизнес – стабильных и прозрачных условиях существования и конечно, доступу к мировым рынкам. Мы очень поддерживаем реформу по децентрализации, ведь именно таким путем Украина сможет сделать из своего культурного, экономического и языкового многообразия настоящее экономическое преимущество», – отметил Уильям Томпсон.

Проблемы и развитие украинского сегмента малого и среднего бизнеса на Национальном форуме также обсуждали первый советник и руководитель отдела программ внешней помощи в секторе экономического сотрудничества, энергетики, инфраструктуры и окружающей среды, Представительство ЕС в Украине Йоханнес Баур, руководитель проекта EU4Dusiness | FORBIZ Маттис Халдер, бизнес-омбудсмен Альгидрас Шемета.