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Commerzbank хочет посредством искусственного интеллекта писать отчеты

Commerzbank хочет посредством искусственного интеллекта писать отчеты

Немецкий банк Commerzbank экспериментирует с искусственным интеллектом (ИИ), чтобы понять, может ли тот писать простые аналитические отчеты.

Банк работает над этим проектом совместно с компанией Retresco, в которую инвестировал 2 года назад через свой финтех-инкубатор.

Квартальная отчетность компаний пишется по одному шаблону в соответствии с общепринятыми стандартами, и это позволяет программе, основанной на принципах машинного обучения, извлекать из отчетности релевантный контент и создавать на его основе аналитические записки.

Несмотря на то, что проект Commerzbank находится еще на ранней стадии, могут пройти годы, прежде чем машины начнут отправлять аналитические записки.

По материалам УБР
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