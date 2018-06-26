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Закрытие импорта сырья в Украину может привести к девальвации гривны - глава госрегуляторной службы

Закрытие импорта сырья в Украину может привести к девальвации гривны - глава госрегуляторной службы

Остановка украинских предприятий и девальвация гривны – такие последствия могут накрыть Украину, если будет полностью остановлен импорт сырья в Украину. В частности, речь идет об импорте в страну серной кислоты.

Об этом сообщила в эфире телеканала “112 Украина” глава государственной регуляторной службы (ГРС) Ксения Ляпина.

“Производители металлургической продукции известны, как экспортеры, и, собственно, мы понимаем, что это так же может повлиять на валютный баланс, и на общие поступления в бюджет. Поэтому здесь нужна очень сбалансированная позиция, и за это, собственно, отвечает комиссия, которая существует при Министерстве экономического развития и торговли”, – заявила Ляпина.

Как сообщалось ранее, два украинских производителя – “Восточный ГОК” и “Сумыхимпром” – инициировали расследование, результатом которого может стать ограничение импорта серной кислоты в Украину.

“Мы понимаем, что, безусловно, полная остановка импорта приведет к катастрофическим последствиям для металлургии. Поэтому, думаю, что речь не будет идти о полной остановке. Речь идет о сбалансированной позиции и об ответственности нарушителей”, – заявила глава ГРС.

По материалам 112
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