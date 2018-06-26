Автопарк мелитопольского завода продадут из-за долгов по зарплате

Государственное предприятие СЕТАМ (Система электронных торгов арестованным имуществом) объявило о продаже автопарка мелитопольского завода Гидромаш, который принадлежит государству.
Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.
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Долг государственного завода перед своими работниками составляет 1,5 млн гривен.
«Продается следующее имущество: грузовой седельный тягач МАЗ; грузовой бортовой КАМАЗ; грузовой мусоровоз ГАЗ; грузовой автокран МАЗ; грузовой седельный тягач МАЗ; автобус пассажирский ПАЗ; грузовой бортовой тентованный ГАЗ; легковой автомобиль ВАЗ, прицеп бортовой ГКБ 817 и прочее», – говорится в сообщении.
По мнению директора СЕТАМ, выставленные на продажу автомобили являются привлекательными для потенциальных покупателей.