Mercedes готовится к выпуску нового поколения бензоэлектрических моделей

Mercedes-Benz готовится к выпуску третьего поколения электрифицированных автомобилей под суббрендом EQ.

Первым из них станет бензоэлектрический седан Mercedes-Benz S 560e, который появится в продаже до конца текущего года.

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Это будет уже третье поколение электрифицированных автомобилей Mercedes под суббрендом EQ.

Силовая установка нового заднеприводного Mercedes-Benz S 560e состоит из 3,0 л бензиновой турбошестерки и электромотора третьего поколения.

Коробка передач – 9-ступенчатый «автомат». Мощность двигателя – 367 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 5 секунд при максимальной скорости 250 км/ч. Расход топлива – 2,1 л на 100 км пути.

Новый гибридный E-Glass будет иметь две версии с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным двигателем. Эти новинки появятся в продаже в Европе тоже до конца 2018 года.

В 2019 году начнутся продажи двух новых гибридных C-Class PHEV, которые будут использовать силовую установку E-Class. A-Class PHEV получит в свою очередь 1,3 л бензиновый мотор.

Что же касается новых и обновленных гибридных кроссоверов Mercedes, то когда они появятся – пока не известно. Предполагается, что, например, у гибридного GLC будет такая же силовая установка, как у E-Class и C-Class. Про дизель, конечно, нужно забыть.