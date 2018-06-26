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Украина опустилась на 14 место в рейтинге производителей стали

Украина опустилась на 14 место в рейтинге производителей стали

В мае Украина опустилась с 13-го на 14-е место в рейтинге мировых производителей стали. Об этом свидетельствую данные Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel).

В частности, по данным ассоциации, Украина по итогам работы металлургических предприятий в мае 2018 года нарастила производство стали на 2,9% до 1,695 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Однако это не позволило ей удержать позицию в рейтинге и страна опустилась с 13-го на 14-е место в рейтинге 64 стран — основных мировых производителей стали.

Также, согласно данным Worldsteel, в мае (по сравнению с маем прошлого года) выплавку стали нарастили практически все страны первой десятки, кроме Бразилии.

В первую десятку в мае вошли:

Китай (81,127 млн тонн, рост на 8,9%);
Япония (9,093 млн тонн,+1,8%);
Индия (8,822 млн тонн, +7,6%);
США (7,107 млн тонн, +3%);
Россия (6,230 млн тонн, +6%);
Южная Корея (6,227 млн тонн, +3%);
Германия (3,9 млн тонн, +2,6%);
Турция (3,325 млн тонн, +0,5%);
Бразилия (2,678 млн тонн, −8,6%);
Италия (2,180 млн тонн, +3,7%).

По материалам УНН
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