Прототип грузовика Tesla Semi имеет режим автопилота «Безумный Макс»

Прототип беспилотного электрического грузовика Tesla Semi имеет несколько режимов движения, при этом самый агрессивный режим автопилота называется «Безумный Макс».

Об этом основатель Tesla Илон Маск рассказал у себя в Твиттере.

Издание Engadget предполагает, что в режиме «Безумный Макс» грузовик сможет менять полосу при движении чаще, чем в обычном режиме. При этом Tesla Semi никогда не будет подрезать другие автомобили, поскольку в автопилот включена базовая функция, благодаря которой грузовик всегда будет уступать другим дорогу.

Находящийся в грузовике пилот всегда может вручную поставить режим «Безумный Макс».

Журналисты издания отмечают, что не ясно, дойдет ли этот режим до финальной версии грузовика, или предназначен только для тестирования максимальных возможностей прототипа автопилота Tesla Semi.

Транспортные компании, занимающиеся перевозкой пассажиров или грузов, все чаще начинают вкладывать в разработку электрических и даже беспилотных автомобилей.

Недавно компания Volvo показала первый электрический грузовик FL Electric, который можно использовать в городских условиях — для бытовых перевозок и для утилизации отходов. Компания Mitsubishi Fuso, принадлежащая Daimler, пообещала выпустить электрогрузовик с возможностью очень быстрой зарядки.