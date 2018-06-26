Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 155 0

Заместитель министра экономики решила временно уйти с должности - СМИ

Заместитель министра экономики решила временно уйти с должности - СМИ

Торговый представитель Украины и заместитель министра экономразвития и торговли Наталья Никольская в ближайшие месяцы приостановит работу в Украине и временно переедет в США для обучения в Стэнфордском университете.

Об этом сообщили несколько источников в МЭРТ и в окружении торгпреда, передает Европейская правда.

Как пишет издание, Никольская сообщила об этом коллегам в минувшую субботу, во время празднования дня государственного служащего.

Источники также отмечают, что пока нет уверенности в том, будет ли правительство назначать нового полноценного торгпреда или выберет исполняющего обязанности. По их данным, скорее всего Никольская не уволится, а возьмет отпуск без сохранения зарплаты для обучения.

Также сообщается, что курс обучения, который будет проходить заместитель министра, начинается с начала сентября и продлится 10 месяцев. Таким образом, Никольская вернется в Украину на официальном старте парламентской избирательной кампании.

Справка Finance.ua

  • Наталья Никольская занимает должность заместителя министра с апреля 2015 года.
  • Она начала работать в правительстве Яценюка и сохранила должность после назначения правительства Гройсмана.
По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018