Без валютного рабства: Шапран рассказал детали покупки валюты по новым правилам

Принятый парламентом закон о валюте существенно упростил процедуру вывоза сбережений за пределы Украины, заменив для граждан разрешительную процедуру на обычное уведомление.

Как заявил финансовый аналитик Виталий Шапран, народные депутаты Украины сделали все, чтобы принятый закон о валюте не имел негативного влияния на валютный рынок.

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“В этом законе сохранены полномочия Нацбанка, поэтому либерализация будет происходить до тех пор, пока не начнет работать соглашение о двойном обмене информацией с налоговой, после чего мы увидим конкретные сдвиги”, – заявил эксперт.

Шапран отметил, что принятие закона о валюте означает освобождение от валютного рабства.

“Раньше любой гражданин, который захотел легально вывезти валюту, должен был получить лицензию Нацбанка. Сейчас же разрешительная процедура заменяется уведомлением. То есть гражданину достаточно просто уведомить свой банк о том, что он вывозит валюту”, – отметил Шапран.

Напоминаем, что теперь покупку и продажу валюты на сумму до 150 тыс. грн в эквиваленте можно будет проводить без пристального внимания НБУ.

Если раньше иностранный кредит, как и инвестиция за границу, должен был пройти согласование и регистрацию в Национальном банке, то после вступления закона в силу не нужно собирать документы и регистрировать подобные сделки.

Экспортерам не нужно будет за 180 дней продавать экспортную выручку (граница по срокам сдвигается), а бизнес сможет сам решать, куда переводить деньги.

Примечательно, что вести валютные операции разрешают всем банкам, а не только тем, кто получил дополнительную лицензию от НБУ. Единственное условие – о таких операциях нужно извещать регулятора для того, чтобы чиновники смогли вести статистику. А вот простые украинцы не должны будут уведомлять о своих счетах за границей.